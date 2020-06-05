Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 08:45 — REGNUM В Оренбургской области в отношении жительницы поселка Светлый полиция возбудила уголовное дело по статье 125 УК РФ. Мать подозревается в оставлении в опасности двух маленьких детей, сообщает областная прокуратура.

По версии правоохранителей, поздним вечером 3 апреля 2020 года женщина закрыла дверь дома на ключ и ушла с семилетним сыном в гости. При этом женщина знала, что ее муж на протяжении дня употреблял алкоголь и находился в состоянии тяжелого опьянения.

Из-за неосторожного обращения отца с огнем в доме произошел пожар. В результате погиб сам отец и двое маленьких детей (брат и сестра 2017 года рождения).

Ранее уголовное дело возбуждал СУ СКР по региону в отношении отца по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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