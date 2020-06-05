Чита, , 08:42 — REGNUM Несоблюдение пассажирами общественного транспорта масочного режима в Забайкалье стало поводом для наказания водителей. Как сообщает сегодня, 5 июня, оперативный штаб региона, только за последнюю неделю в Чите было проверено 1682 транспортных средств и выписано свыше 100 предписаний.

«Транспортные предприятия региона должны проводить дезинфекцию салона, обеспечивать соблюдение масочного режима в салоне автомобиля», — отметил вице-премьер краевого правительства Геннадий Гусев.

Как уже сообщало информационное агентство ИА REGNUM, на 5 июня общее количество выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 В Забайкальском крае достигло 1398, зафиксировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

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