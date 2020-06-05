Москва, 5 июня 2020, 08:41 — REGNUM В выходные дни (5−6 июня) в Москву на смену дождливым циклонам придёт настоящая летняя погода. Жаркую погоду принесет антициклон, передают «Метеоновости».
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Подует южный ветер. Облачность в столичном регионе уменьшится. Сильных дождей не ожидается, возможны кратковременные осадки.
Температура ночью поднимется до +10… +12 °С, днём — до + 20… +22 °С, в воскресенье — до +22… +24 °С. Атмосферное давление повышенное 754−756 мм рт. ст.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Гидрометцентра, аномально тёплая погода сохранится в европейской части России до 10 июня.
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