Воронеж, , 08:40 — REGNUM Доступ жителей к местам массового отдыха у водоёмов должен быть ограничен. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев 4 июня на заседании регионального оперштаба, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам Механтьева, работа пляжей возможна лишь на третьем этапе снятия ограничений, тогда как Воронежская область на данный момент находится на первом этапе. И даже в этом случае на пляжах необходимо соблюдать условия санитарной дистанции. Главный санитарный врач подчеркнул, что на данный момент необходимо ограничить доступ населения к местам массового отдыха у воды.

Как отмечает ИА REGNUM, до сих пор погода не радовала воронежцев летним теплом, а в последние дни регион накрыли сильные дожди. Однако уже 6−7 июня в регионе резко потеплеет, температура поднимется до +27…29 градусов, а 8 июня прогнозируется уже 30-градусная жара.