Мехико, , 08:39 — REGNUM Общее количество летальных исходов от COVID-19 на территории Мексики за минувшие сутки возросло на 816 и стало составлять 12 545. Об этом 5 июня рассказал директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа во время пресс-конференции, которая транслировалась на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.

«За все время (в Мексике — ред.) скончались от осложнений при COVID 12 545 человек», — заявил он.

Помимо этого, Аломиа рассказал, что за минувшие сутки в стране было выявлено 4 442 зараженных коронавирусом и уточнил, что в это число также входят случаи, подтвержденные в течение двух последних недель.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране в настоящее время составляет 105 680.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Бразилии было выявлено 30925 новых зараженных коронавирусом.