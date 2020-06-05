Ставрополь, , 08:35 — REGNUM Андроповский районный суд Ставропольского края вынес приговор местному жителю, стрелявшему из ружья по собаке на глазах у детей. Он признан виновным в жестоком обращении с животными, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе краевого суда.

Инцидент произошел 1 февраля 2020 года в поселке Каскадном Андроповского района. Установлено, что местный житель в присутствии малолетних детей четыре раза выстрелил по бродячей собаке из принадлежащего ему охотничьего ружья. Одна из пуль попала в переднюю левую лапу животного и раздробила кости.

Гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Собаку же удалось спасти: ей провели операцию по ампутации нижней части пострадавшей лапы. Ранее в краевом главке МВД сообщили, что животное приютил у себя местный участковый.

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