Хабаровск, , 08:39 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе видеоконференции в Instagram сообщил о начале поэтапного снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, с 11 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации прямого эфира.

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С 11 июня, по словам главы края, начнут открывать детские сады. Приступят к плановым приёмам лечебные учреждения. После 10 июня начнут открывать заведения общепита. Поэтапное снятие режима ограничений, как заверил губернатор, будет происходить со строгим соблюдением мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ежесуточный прирост заражённых коронавирусом составляет, в среднем, 50−60 человек. 4 июня выявлено 60 новых случаев заражения. Общее число заражений с начала наблюдений составило 2 333, из них 1211 вылечились, 14 пациентов умерли.