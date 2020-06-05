Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM Гидрографическая служба Войск и сил на Северо-востоке России начала северный завоз топлива и продовольствия на все отдаленные посты и маяки района своей ответственности. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

По информации ведомства, гидрографические суда «Север» и «ГС-199» уже вышли в море для доставки грузов на гидрографические посты в районе островов Курильской гряды, Магадана и в бухту Провидения.

Всего в 20 отдалённых подразделений, расположенных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, включая остров Врангеля и мыс Шмидта, до окончания навигации 2020 года будет доставлено более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов и других грузов, включая медикаменты, специальное имущество и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот начал подготовку к завозу зимовочных запасов в подразделения и части Вооружённых сил России, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики.

За время навигации, до 1 октября 2020 года, более 60 подразделений и частей Северного флота и Минобороны РФ, расположенные в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере и в Арктике, должны будут получить более 35,4 тысячи тонн различных грузов.

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