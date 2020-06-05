Москва, , 08:22 — REGNUM В Москве работает горячая линия по вопросам COVID-19. Каждый день операторы принимают около 3 тыс. заявок, сообщается на портале мэра.

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В основном заявки поступают от москвичей старшего возраста. Они просят купить продукты и лекарства. Соцработники идут домой к пожилому человеку, забирают заказ и деньги и делают покупки.

Также соцработники, имеющие автомобиль, помогают пожилым людям, находящимся на дачах в радиусе 100 км от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пропускной режим и ограничительные меры по самоизоляции продлены до 14 июня.

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