Махачкала, , 08:23 — REGNUM Грозы и усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Дагестане в течение нескольких дней, начиная с 5 июня. Организовано СМС-информирование населения, сообщается на странице главного управления МЧС России по республике в Instagram.

«В ближайшие двое-трое суток по районам Дагестана ожидаются грозы и при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с и свыше», — сказано в публикации. Аналогичные сообщения рассылаются клиентам операторов сотовой связи.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс превентивных мероприятий, информация также доведена до органов местного самоуправления и взаимодействующих организаций.

Напомним, вечером 3 мая на регионы Северного Кавказа обрушился шторм. Сразу в нескольких субъектах оказались повреждены жилые дома и социальные учреждения, ураганный ветер также валил деревья и рекламные щиты. В Кабардино-Балкарии на автомобиль упало дерево, находившийся внутри мужчина погиб. В Чечне травмы получили более 20 человек, в основном — от упавших конструкций.

Читайте также: Жертвой урагана в Кабардино-Балкарии стал один человек