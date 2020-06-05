Пенза, , 09:40 — REGNUM В Пензе Октябрьским районным судом удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту строительства жилых домов ненадлежащего качества в микрорайоне Заря в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пензенской области.

В январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и обществом с ограниченной ответственностью «Сурский квартал» заключен контракт на комплекс работ по строительству многоквартирных жилых домов по улицам Новосёлов и Сузюмова в городе Пензе для граждан, расселяемых аварийных и подлежащих сносу домов. В 2015 году врио гендиректора ООО «Сурский квартал» организовал выполнение земляных работ с нарушениями. Это стало причиной возникновения многочисленных трещин в стенах, оконных проемах, а также местах сопряжения стен с плитами. После неоднократных обращений жителей с жалобами удалось достигнуть договоренности об устранении дефектов в конструкциях домов. Жильцов более чем 20 квартир, имеющих существенные недостатки, решили переселить.

Уголовное дело по данному факту возбудили в октябре 2018 года. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Проходивший ответчиком по данному делу врио гендиректора ООО «Сурский квартал» освобожден от уголовной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микрорайон Заря стал одним из самых проблемных: в 2015—2017 годах здесь было построено 20 домов на 1761 квартиру. При этом в ряде домов сразу же возникли деформации в конструкциях. Однако руководитель управляющей компании заверял, что угрозы обрушения нет, а трещины появились лишь в домах первой очереди, которые построены на ленточном фундаменте. В то же время повреждения строительных конструкций были зафиксированы у 18 из 20 домов микрорайона. В октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В январе 2019 года было возбуждено ещё одно дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, при отсутствии оснований для ввода в эксплуатацию домов, сотрудниками администрации Пензы соответствующие разрешения на ввод в эксплуатацию были подписаны.

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