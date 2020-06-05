Псков, , 08:00 — REGNUM В Псковской области за последние сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было 64 новых случая, а двумя днями ранее — 112 случаев за сутки.

Общее число фактов инфицирования коронавирусом на Псковщине, с учетом новых данных, — 1163 случая. Десять человек скончались.

На 16 человек за последние сутки возросло количество выздоровевших, достигнув показателя в 433 переболевших.

«Возвращаемся к относительно нормальным значениям по новым случаям коронавируса в сутки», — прокомментировал ситуацию губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он высказал уверенность в том, что выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора и недопущение грубых нарушений противовирусной безопасности позволит справиться с инфекцией «в достаточно короткие сроки».

Читайте также: На Псковщине выявили несколько вспышек SARS-CoV-2

Сегодня, 5 июня, оперативный штаб Псковской области обсудит меры ответственности за несоблюдение разработанных регламентов, в первую очередь в медицинских и социальных учреждениях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области от COVID-19 умер врач-реаниматолог

Читайте развитие сюжета: В Псковской области готовятся открыть второй COVID-центр