Бишкек, , 07:59 — REGNUM За сутки на территории Киргизии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 37 и составляет 1936, сообщили в штабе республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом количество погибших от COVID-19 не изменилось — 22 летальных исхода. Также отмечается, что 1340 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня власти Киргизии объявили, что все пассажиры, прибывающие в республику, должны будут предоставить медсправку об отсутствии коронавируса.

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