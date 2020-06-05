Владивосток, , 07:52 — REGNUM В Приморском крае 163 ребёнка, у которых был подтверждён коронавирус, успешно выздоровели. Лечение в детском инфекционном отделении Владивостокской клинической больницы №2 проходят ещё 56 детей с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В Приморье скончались 22 пациента с коронавирусом

Самому маленькому носителю коронавируса всего 21 день.

Заведующая отделением Наталья Бурма отметила, что все дети, поступившие в ковидный госпиталь, заразились от взрослых, внутри семьи. У маленьких носителей коронавируса заболевание протекает в лёгкой форме, без осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала наблюдений — 2262.