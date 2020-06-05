Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области пять победителей областного конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья — 2020» получили автомобили, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Денис Паслер в режиме видео-конференц-связи поздравил победителей. «Я и сам рос в большой, как мне казалось, семье — нас было трое. Но ваши намного больше, а главное — все дети любимы и занимаются тем, что им интересно: есть среди ребят и спортсмены, и юные музыканты, и танцоры», — сказал он.

Машины отправятся в Сорочинск, Бугуруслан, а также Александровский, Новосергиевский и Кваркенский районы.

Победители выдержали серьёзную конкуренцию: 135 участников, в финал конкурса прошли 32 семьи из 31 муниципального образования. В общей сложности участники конкурсного финала воспитывают 128 детей.

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