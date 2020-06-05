Железногорск, Красноярский край, , 07:41 — REGNUM Ещё у двух сотрудников ведущей компании Роскосмоса «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. М. Ф. Решетнева», расположенной в городе ЗАТО Железногорск Красноярского края, выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба администрации города.

По данным на 08:00 5 июня, в Железногорске всего зафиксировано 63 подтверждённых случая инфицирования новым коронавирусом, в том числе четыре — за последние сутки (из них два на предприятии Роскосмоса).

Таким образом, общее число заразившихся на предприятии достигло 17 человек. В связи с этим крупнейшим производителем российских спутников была приостановлена работа двух цехов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Красноярском крае подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, а всего в регионе коронавирус выявлен у 4795 человек. 1363 человека вылечились (плюс 63 за сутки), 46 пациентов с коронавирусом скончались, в том числе трое — за последние сутки.

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