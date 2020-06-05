Губаха, Пермский край, , 07:38 — REGNUM В Губахе Пермского рая прокуратура проводит проверку по факту вспышки коронавируса среди воспитанников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

По данным краевой прокуратуры, один ребенок, посещавший дежурную группу, контактировал со своей прабабушкой, у которой ранее был подтвержден положительный тест на SARS-CoV-2.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского сада, по созданию безопасных условий для содержания воспитанников», — сказали в прокуратуре.

Напомним, 4 июня региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции опубликовал информацию о том, что у одного воспитанника выявлен коронавирус. При анализе круга контактов выявлено еще четыре подозрительных случая среди детей. Воспитанники проходят лечение в COVID-центре. В детском саду объявлен карантин по коронавирусу.

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