Чебоксары, , 07:34 — REGNUM 6 и 7 июня в Чебоксарах будут усилены патрули на подъездах к кладбищам, которые закрыты с середины апреля. Богослужения будут проходить, но в закрытых храмах, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Чувашии.

Информационные листки развешаны по подъездам ИА REGNUM

В предстоящие выходные дни отмечаются Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы: в эти дни жители приходят на кладбища, чтобы почтить память усопших и прибраться на погостах. Однако с учётом эпидемиологической ситуации в этом году кладбища закрыты для массовых посещений. Их разрешается посещать для погребения и похорон, при этом только близким родственникам.

На великие праздники и памятные даты возле погостов традиционно выставляются патрули и перекрываются въезды, чтобы не допустить нарушения режима безопасности и распространения коронавируса.

Напомним, в Чебоксарах ограничение будет действовать 6 и 7 июня на Алатырском шоссе (от пересечения с проспектом Геннадия Айги до пересечения с трассой М-7 «Волга») и на улице Кирова (от пересечения с улицей Коллективной до пересечения с трассой М-7). Ограничения также распространяются и на автостоянки возле кладбищ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было введено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм «в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания», а «равно в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица)» о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». При первом нарушении карантина гражданам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на один месяц.

Если же действия повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет жестче, вплоть до уголовной.

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