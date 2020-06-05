Кемерово, , 07:15 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 5 июня, выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

«Один пациент с подтверждённым диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 256 человек», — уточняется в сообщении.

В инфекционных больницах остаются 422 пациента с коронавирусом.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8862 человека.