Абакан, , 07:11 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек, сообщили ИА REGNUM 5 июня в республиканском правительстве.

Два пациента поступили с признаками пневмонии, семь — с признаками ОРВИ. 13 случаев — это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Москвы, ещё один был выявлен в ходе планового мониторинга медработников.

В Хакасии выздоровели ещё 29 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 613.

Всего в Хакасии по состоянию на 5 июня коронавирус выявлен у 1101 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.

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