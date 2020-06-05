Миннеаполис, США, 5 июня 2020, 07:10 — REGNUM Планы «демонтировать» здание департамента полиции в американском городе Миннеаполис рассматривают в его муниципальном совете, 4 июня сообщил на своей странице в Twitter член совета Иеремия Эллисон, отцом которого является генеральный прокурор штата Миннесота Кита Эллисона.
В этом департаменте работал полицейский Дерек Шовен, убивший чернокожего Джорджа Флойда.
При этом не объясняется каким образом будет «демонтировано» здание.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Миннеаполисе был задержан чернокожий Джордж Флойд, который умер после того, как Дерек Шовен применил к нему удушающий прием.
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