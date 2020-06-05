Миннеаполис, США, , 07:10 — REGNUM Планы «демонтировать» здание департамента полиции в американском городе Миннеаполис рассматривают в его муниципальном совете, 4 июня сообщил на своей странице в Twitter член совета Иеремия Эллисон, отцом которого является генеральный прокурор штата Миннесота Кита Эллисона.

В этом департаменте работал полицейский Дерек Шовен, убивший чернокожего Джорджа Флойда.

Иеремия Эллисон «Мы намерены демонтировать департамент полиции Миннеаполиса. Когда мы это осуществим, мы не будем собирать его обратно. Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности».

При этом не объясняется каким образом будет «демонтировано» здание.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Миннеаполисе был задержан чернокожий Джордж Флойд, который умер после того, как Дерек Шовен применил к нему удушающий прием.

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