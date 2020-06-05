Кызыл, , 07:09 — REGNUM Главный врач республиканской инфекционной больницы Тувы Анна Сарыглар рассказала о лечении главы республики Шолбана Кара-оола, госпитализированного после заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в правительства республики, рассматривался вопрос о направлении его в Москву.

Однако всё же решено было оставить его в инфекционной больнице. По словам главврача, лежал глава в обычной палате. Он был выписан с выздоровлением спустя неделю после госпитализации. При этом медики рекомендовали ему соблюдать щадящий режим работы в течение десяти дней.

«Обычно после такой инфекции у человека сохраняется синдром астенизации, поэтому для укрепления организма Главе республики рекомендовано принимать поливитамины и придерживаться здорового образа жизни», — отметила Анна Сарыглар.

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