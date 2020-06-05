Чанша, Китай, , 07:02 — REGNUM Магазин детского питания в провинции Хунань был оштрафован на 2 млн юаней за продажу протеиновых коктейлей для спортсменов, сообщает 5 июня газета China Daily.

Супружеская пара, купившая «детскую смесь» в одном из магазинов в уезде Юнсин города Чэньчжоу, пожаловалась, что внутри протеиновый напиток «Бэйаньмин», которые используется в специальных медицинских целях.

Это протеиновых порошок, производимый компанией Tianjin Deheng Science and Technology Co. Родители пятерых детей отметили, что у них развились аномальные симптомы после потребления напитков, созданных на основе смеси. Местные власти провели три медицинские проверки детей в госпиталях.