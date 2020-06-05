Сеул, , 07:01 — REGNUM В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что среди новых случаев инфицирования пять являются завозными. Остальные 30, как отмечает центр, связаны с передачей инфекции в небольших очагах, возникших из-за религиозных собраний. Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 11 668 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами болезней, вызванных инфекцией, стали 273 человека.

При этом всего выздоровели 10 506 пациентов. Как отмечает центр, число излечившихся от коронавирусной инфекции составляет 90% от числа подтвержденных случаев. Всего с начала пандемии в Республике Корея провели более 990 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2.