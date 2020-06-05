Владивосток, , 06:59 — REGNUM В Приморье с 6 июня возобновят работу зоопарки на открытом воздухе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Отмечается, что посещение зоопарков разрешено при строгом соблюдении всех мер безопасности, утверждённых Роспотребнадзором.

«В непростом состоянии сегодня находятся зоопарки на открытом воздухе. Мы можем и поддержать эти организации, и расширить возможности жителей края для прогулок», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, открытые в конце мая зоопарки в Удмуртии вновь закроются до особого распоряжения.