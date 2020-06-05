Барнаул, , 06:56 — REGNUM В Алтайском крае 6 июня при прояснении ожидаются заморозки до 0… — 1 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В то же время, по данным ведомства, 5 июня в Баевском и Ключевском районах края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Алтай 6 июня также прогнозируют заморозки.

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