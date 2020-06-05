Пермь, , 06:51 — REGNUM В Пермском крае скончались два медика, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

Женщины работали врачами на Пермской станции скорой медицинской помощи и в Городской клинической больнице № 2 им. Ф. Х. Граля. У медработниц имелись сопутствующие заболевания. Точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования, отметили в ведомстве.

«С глубокой скорбью восприняла сообщение о смерти своих коллег-врачей. От себя лично и от сотрудников министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким умерших. По каждому случаю будет проведена служебная проверка и контроль качества лечения на каждом этапе», — сказала глава министерства здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова и отметила, что семьям медработников окажут материальную и моральную помощь.

Напомним, на 4 июня в регионе выявлено 1962 случая заражения коронавирусом. Положительные тесты подтверждены у 259 медиков.

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