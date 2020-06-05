Веллингтон, , 06:51 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие две недели не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Общее количество подтвержденных заражений SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране остается на уровне 1154. Число жертв осложнений COVID-19 в Новой Зеландии составляет 22 человека.

При этом уже выздоровел 1481 человек. В настоящее время в стране наблюдается только один активный случай заболевания коронавирусной инфекцией.