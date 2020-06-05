Москва, , 06:44 — REGNUM Перенос принятия поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запретят гражданам пополнять неперсонифицированные электронные кошельки наличным деньгами, не поддерживают в Центральном банке России, сообщил 5 июня представитель регулятора.

«Закон принят в августе 2019 года, широко обсуждался с участниками платежного рынка, время на реализацию указанных изменений с учетом срока вступления в силу составляет один год, что представляется достаточным в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции», — цитирует РБК собеседника.

Отложить на полгода вступление в силу поправок у ЦБ попросила Ассоциация банков «Россия». По мнению представителей ассоциации, введение запрета вызовет сложности у граждан, которые используют электронные деньги, в том числе, как платежные средства социальной направленности.

Ранее российские банки прекратили приём денежных переводов с банковских карт и электронных кошельков через иностранные платежные системы, не соответствующих требованиям российского законодательства.

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