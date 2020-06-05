Кызыл, , 06:42 — REGNUM Тувинские спасатели предупредили местных жителей о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС, на территории республики в течение суток ожидаются сильные дожди.

Днём 5 июня и в течение суток 6 июня местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Шквалистый ветер усилится до 20 м/с, а местами до 27 м/с.

«На реках возможен резкий подъём уровней воды, выход на пойму и подтопление пониженных участков местности», — отметили в управлении.

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