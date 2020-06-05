Пекин, , 06:37 — REGNUM Чартерный рейс с исполнительным руководством немецких компаний и членами их семей прибыл в международный аэропорт «Пудун» в Шанхае, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Рейс из Европы привез на борту более 200 пассажиров. Он был организован Торгово-промышленной палатой Германии в Китае. Он стал первым, привёзшим иностранцев на борту в Шанхай за более чем два месяца. Таким образом Китай постепенно восстанавливает деловую и коммерческую активность после эпидемии нового коронавируса.

Пассажиры прошли медицинские проверки прежде, чем отправиться в Китае, где они еще 14 дней проведут на карантине. Более 5200 немецких компаний работают в Китае. На их предприятиях работает более миллиона человек, включая немцев.