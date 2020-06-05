Горно-Алтайск, , 06:34 — REGNUM На территории Республики Алтай 6 июня прогнозируют заморозки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, в южных районах температура при прояснении опустится до 3 градусов мороза.

По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, местами пройдут дожди, а в горах возможен мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В правительстве добавили, что в результате возможно повреждение, а местами и гибель сельскохозяйственных культур.

В связи с этим спасатели рекомендовали жителям соблюдать правила пожарной безопасности в быту, по возможности защитить или укрыть растения с учётом понижения температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 июня в Томской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы.

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