Южно-Сахалинск, , 06:43 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Сахалине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Общее число лабораторно подтверждённых заражений с начала наблюдений составило 170. 65 человек выписаны из стационаров с полным выздоровлением, 105 пациентов продолжают лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ввели новые меры противодействия распространению коронавируса. Приезжать в островной регион из других субъектов России теперь нужно с отрицательным тестом на вирус. Сдать анализы нужно за два дня до прибытия на остров.