Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, являющийся также мужем фотомодели Ким Кардашьян, передал $2 млн для помощи родственникам Джорджа Флойда, Амада Орбери и других чернокожих жертв насилия в США. Об этом со ссылкой на официального представителя рэпера 4 июня сообщает телекомпании ABC.

Уточняется, что переданные средства будут использованы, в том числе, для оплаты обучения шестилетней дочери Флойда в колледже. Остальные средства будут распределены между благотворительными организациями, связанными с Амадом Орбери и предпринимателями Чикаго, который является родным городом Уэста.

Напомним, темнокожий Орбери был застрелен в феврале 2020 года в штате Джорджия во время совершения пробежки. В него из дробовика стрелял белый местный житель Трэвис Макмайкл, посчитавший, что Орбери незаконно проник в частный дом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп не планирует посещать церемонии прощания и похороны Джорджа Флойда, чернокожего, погибшего от рук белого полицейского в Миннеаполисе.

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