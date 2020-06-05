Барнаул, , 06:16 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 4 июня скончались 24 пациента с коронавирусом, в том числе умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким медика.

У 58-летнего врача был выявлен коронавирус. По данным краевого оперштаба, мужчина на протяжении нескольких дней проходил лечение в госпитале Городской больницы №5 Барнаула. Заболевание протекало тяжело.

Сергей Ходоренко отдал медицине более 35 лет. Точная причина смерти будет установлена после патолого-анатомических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае к 4 июня общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 2135 человек.

Читайте также: Жертвами SARS-CoV-2 стали 23 жителя Алтайского края