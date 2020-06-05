Лхаса, Китай, , 05:58 — REGNUM Власти Тибетского автономного района на юго-западе Китая выделили более 2,54 млрд юаней (около $357 млн) на 648,6 тыс. студентов в 2020 году, сообщили 4 июня в региональном бюро образования.

Затраты, касающиеся обучения, питания и проживания студентов, призваны обеспечить развитие образования в Тибете. Более 20 млрд юаней было выделено на эти цели с 1985 года. В частности, только на покрытие расходов отдельно взятого студента из нищей семьи власти выделяют 3000 юаней в год, помимо пособий, покрывающих затраты на обучение и проживание.

После нахождения работы в другом регионе страны, власти Тибета также оплачивают транспортные расходы примерно в размере 5000 юаней и еще порядка 8000 юаней на поселение и обивание в новом городе.