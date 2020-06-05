Берлин, , 05:56 — REGNUM Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии выросло до 183 271 после получения положительных результатов тестов 475 пациентов, 5 июня сообщается на сайте института Роберта Коха.

Помимо того, в стране за сутки зафиксировали 30 смертей от осложненийCOVID-19, а за весь период пандемии — 8 613 погибших. Еще не менее 168,5 тысячи человек вылечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Германии была утверждена программа стимулирования немецкой экономики, пострадавшей от пандемии.

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