Хабаровск, , 05:59 — REGNUM Посёлок Шумный в Хабаровском крае вымирает. В нём уже не работает школа, признанная аварийной и закрытая. Детей увозят от родителей в интернат в райцентр Вяземский. В Шумном давно закрыт детский сад, а осенью прекратит работу медпункт.

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Как сообщило ИА «ДВ-Новости», посёлок Шумный возник в советские годы как населённый пункт лесозаготовителей. Там же для детей были открыты школа, садик, медпункт, был свой Дом культуры и прочая инфраструктура.

Посёлок давно приходит в упадок. С окончанием промышленной заготовки леса ликвидирован леспромхоз, дававший работу всему взрослому населению.

Сейчас, после закрытия аварийной школы, одиннадцать детей увезут от родителей в райцентр Вяземский. Там они будут учиться в местной школе. Жить дети будут в бывшей столовой, которую для них обещают переоборудовать. Для выполнения работ уже определен подрядчик, в помещении будут оборудованы и душевые, и медицинский блок.

Вяземский находится за десятки километров от Шумного.

Что будет с оставшимися в Шумном взрослыми, неизвестно. При этом населённый пункт вот-вот исчезнет с карты России. Информации о намерении краевых властей официально ликвидировать Шумный, расселив людей и предоставив им жильё, нет.

Люди обращались за помощью к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, но ответов не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине власти планируют расселить 115 умирающих сёл, однако эта проблема актуальна для всего Дальнего Востока.