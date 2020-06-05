Якутск, , 05:54 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 72 случая заражения коронавирусом, 100 человек полностью излечились, два пациента умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В общей сложности на 5 июня в республике выявлено 2 380 носителей коронавируса, 1137 пациентов выздоровели, 12 — умерли.

По-прежнему основное количество заражённых приходится на Якутск — 64 новых случая, по три — в Намском и Алданском районах, два — в Мирнинском районе.

В клинической больнице Якутска от двухсторонней пневмонии скончались два человека с положительными тестами на COVID-19. У обоих были тяжёлые хронические заболевания. У одного сахарный диабет, почечная недостаточность, у второго — хроническая обструктивная болезнь лёгких.

18 человек находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия из разных бюджетов на борьбу с коронавирусом получила более двух млрд рублей.