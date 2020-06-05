Екатеринбург, , 05:34 — REGNUM В Свердловской области за 3 июня было зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона.

Таким образом, по сравнению с предыдущими значениями число выявленных за сутки заражённых снизилось. Напомним, за предшествующие сутки на территории области нашли 357 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии коронавирус был подтверждён у 6679 человек. 2827 пациентов выздоровели и уже выписаны. Ещё 35 скончались от ковида. Количество граждан с коронавирусом, умерших по другим причинам, в регионе не сообщают.