Бразилиа, , 05:34 — REGNUM 614 941 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован в Бразилии с начала пандемии, из них 30 925 — за последние сутки, 4 июня сообщает бразильское министерство здравоохранения.

За истекшие 24 часа также было зафиксировано 1473 летальных исхода среди больных с COVID-19. Всего в стране от осложнений при данном заболевании погибли 34 021 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая институт метрик и оценки состояния здоровья при университете Вашингтона объявил, что число смертей от COVID-19 в Бразилии может возрасти до 125 тыс. человек к августу 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии за сутки выявили более 28 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2