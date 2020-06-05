Владивосток, , 05:35 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, вылечились — 66 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего на 5 июня в регионе зарегистрировано 2 262 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 1 356 пациентов, умерли — 22. Протестированы 104 054 человека.

42 носителя коронавируса находятся в тяжелом состоянии, из них 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

4 июня скончался ещё один пациент с коронавирусом — мужчина 60 лет. Он несколько дней лечился сам и в итоге был госпитализирован в инфекционный госпиталь по экстренным показаниям в тяжёлом состоянии. У мужчины был сахарный диабет, а также ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие любым видом транспорта из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора.