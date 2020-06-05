Кейптаун, , 05:09 — REGNUM В Южно-Африканской республике за сутки выявили 3267 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии. Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в ЮАР достигло 40 792. Также за 4 июня в стране 56 человек скончались от осложнений COVID-19.

«Таким образом общее число умерших в стране выросло до 848», — заявили в ведомстве.

С начала пандемии в ЮАР от болезни удалось вылечиться 22 311 пациентам. В стране всего провели 820 675 тестов на выявление коронавирусной инфекции. Наиболее пострадавшей является Западно-Капская провинция. На нее приходится подавляющее большинство случаев заражения и летальных исходов от COVID-19.