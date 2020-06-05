Сан-Хосе, США, , 05:11 — REGNUM За четыре дня акций протестов и массовых беспорядков, в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) на полицию поступило около 1,2 тыс. жалоб. Об этом 4 июня сообщает телекомпания CNN.

По данным, которые сообщил начальник полиции Сан-Хосе Эдди Гарсия, сотрудники полиции за эти дни задержали более 180 человек, обвиняемых в нарушении общественного порядка, грабежах и актах вандализма. По его словам, город был фактически захлёстнут невиданной ранее волной беспорядков. Протестанты в стычках с полицией использовали арматуру, камни и бутылки из-под воды, которые наполняли щебнем.

Гарсиа обещал тщательно разобрать все поступившие (около 1,2 тыс.) жалобы, но не в результате давления общественности, «а потому что это продиктовано профессиональным долгом полиции».

Также начальник полиции назвал оправданными действия своих подчинённых, вынужденных в некоторых случаях использовать для усмирения распоясавшихся молодчиков пластиковые пули и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Нью-Йорке были арестованы около 300 участников беспорядков, спровоцированных гибелью в Миннеаполисе от рук полицейского чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

В ходе пресс-конференции начальник полиции Нью-Йорка Дермот Шиа пообещал тщательно расследовать обвинения в адрес некоторых полицейских в превышении своих полномочий. При этом он подчеркнул, что большинство его сотрудников «действовали крайне профессионально и сдержанно при самых трудных обстоятельствах».

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