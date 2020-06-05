Новосибирск, , 04:30 — REGNUM В Новосибирской области активизировались телефонные мошенники. Они обзванивают бизнесменов, представляясь именами руководства регионального управления МЧС РФ, и угрожают им крупными штрафами или приостановкой деятельности. Взамен на лояльное отношение они просят деньги или подарки. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Уточняется, что чаще всего в группу риска попадают представители бизнеса, которые продолжают работу в условиях карантина.

Новосибирское управление МЧС России просит предпринимателей быть бдительными и не идти на сделку с мошенниками.