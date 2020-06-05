Новосибирск, , 04:17 — REGNUM В Новосибирской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное по двум статьям — «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия» и «Самоуправство». Как пояснили в региональном управлении СКР, он самовольно снёс дом с личными вещами проживающих в нём людей. При этом жилое помещение находилось в муниципальной собственности.

По данным следствия, 17 марта 2020 года супруги купили земельный участок в микрорайоне Дом отдыха Мочище д.п. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. В ходе землеустроительных работ мужчина обнаружил, что на этом участке расположен дом, находящийся в муниципальной собственности. В доме жили две семьи с несовершеннолетними детьми, одна из которых — по договору социального найма.

«Мужчина неоднократно предпринимал попытки выселить жильцов, после чего, 15 мая 2020 года самовольно, при помощи строительной техники, снёс жилое помещение с личными вещами проживающих в нём лиц, — уточнили в СКР. — В результате противоправных действий подозреваемого мэрии города Новосибирска был причинён значительный ущерб, а семьи с несовершеннолетними детьми лишились единственного жилья».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Главе Новосибирского района направлено обращение о выделении пострадавшим семьям жилья в маневренном фонде и оказания им материальной помощи. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц районной администрации и мэрии Новосибирска — по факту согласования и продажи земельного участка при наличии обременений.