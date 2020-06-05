Москва, , 04:17 — REGNUM

«В четверг, 4 июня в ряде СМИ со ссылкой на комментарии представителей незарегистрированного движения «Голос» размещена информация, что ЦИК России лишил представителей СМИ возможности наблюдать за подсчётом голосов на голосовании по поправкам к Конституции. Данное заявление является откровенной ложью», — говорится в заявлении ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

«В новой редакции Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пунктами 3.3 и 3.4 закреплено право представителей СМИ в дни голосования находиться в помещении для голосования, присутствовать при выездном голосовании, производить фото‑ и видеосъемку. Представители средств массовой информации вправе присутствовать при подсчете голосов и установлении итогов голосования, при этом им должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии», — подчеркивается в заявлении.

«Безусловно, наблюдатели и представители СМИ имеют разный процессуальный статус: задачей одних является обеспечение контроля за правильностью действий членов комиссии, задачей других выступает информационное освещение хода голосования и подсчета голосов. Но в плане возможности беспрепятственно наблюдать за действиями членов комиссии они имеют одинаковый объем прав, что обусловлено единством задач по обеспечению открытости и прозрачности голосования.

Поэтому все утверждения о том, что ЦИК якобы отстранил СМИ от наблюдения за подсчётом голосов либо юридически безграмотны, либо заведомо ложные. Есть все основания полагать, что это безграмотность допущена сознательно, чтобы ввести в заблуждение людей, исказить содержание принятых решений, подорвать доверие в глазах граждан к предстоящему общероссийскому голосованию.

Подобные действия по искажению фактов и вбросу фейковых новостей являются непорядочными, циничными и недопустимыми» — сказано в заявлении Ассоциации НОМ.

Заявление подписано ответственным секретарем СПЧ, президентом Автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ», председателем Ассоциации НОМ Александром Точеновым, членом СПЧ, председателем координационного совета организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александром Бродом, председателем движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительным директором Ассоциации НОМ Аленой Булгаковой, директором Некоммерческого фонда «Исследования проблем демократии», членом ОП РФ Максимом Григорьевым.