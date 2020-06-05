Исламабад, , 04:07 — REGNUM Пакистан вернул на родину 51 593 своих гражданина на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире, заявил представитель глава пакистанского МИД на еженедельном брифинге для прессы.

«По состоянию на 3 июня 2020 года, всего 51 593 пакистанских гражданина вернулись домой из различных частей мира через специальные авиарейсы и наземные маршруты», — заявил представитель.

При этом МИД Пакистана продолжает прорабатывать возможность возвращения в страну еще большего числа граждан из различных стран. В частности, ведутся переговоры с другими дипломатическими представительствами по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ко 2 июня в Пакистане число зараженных коронавирусом достигло 76 398 человек. С начала пандемии в стране скончались более 1,6 тысяч человек.

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