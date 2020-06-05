Якутск, , 04:03 — REGNUM Якутия из разных бюджетов на борьбу с коронавирусом получила более двух млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минфина республики.

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На начало июня выделено из федерального и регионального бюджетов свыше 2,092 млрд рублей, в том числе из республиканского — 688,2 млн рублей.

Деньги поступили на оснащение и переоснащение здравоохранения Якутии, перепрофилирование коечного фонда медучреждений, стимулирующие выплаты медработникам и персоналу соцучреждений круглосуточного пребывания, оказание адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет.

Из резервного фонда республики выделено 652,2 млн рублей, из которых 98,4 млн рублей направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на оказание услуг связи виртуальной АТС по вопросам дистанционного образования, открытие портала «Стопкоронавирус», создание информационных систем по мониторингу коронавируса, сервиса для пропускной системы, а также дезинфекцию многоквартирных домов.

«В зависимости от тяжести протекания болезни затраты на лечение одного человека составляют в среднем свыше 420 тыс. рублей. В настоящее время в борьбе с коронавирусом задействован 2551 медицинский работник», — пояснили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания лекарственного средства от новой коронавирусной инфекции начали в Рязанской области. Клинические исследования проходят три препарата.