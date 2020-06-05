Владивосток, , 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий, должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Новшество начнёт действовать для пассажиров любого транспорта с 7 июня и касается пребывающих из-за границы.

Пассажир будет обязан в пути или в аэропорту заполнить анкету и потом передать её специалистам санитарно-карантинных пунктов.

В анкете помимо своих данных, нужно указать цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой приморцы смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье скончался 21 пациент с коронавирусов. Действует масочный режим.

В сентябре 2020 года может начаться вторая волна коронавируса, к этому необходимо готовиться. Об этом заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге.